Храм Саграда Фамилия в Барселоне откроет свои двери для посетителей на следующей неделе
15 июля 2020, 17:15[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Храм Святого Семейства (Саграда Фамилия) в испанском городе Барселона будет открыт уже в конце следующей недели – 25 июля. Подчеркивается, что базилику со следующей пятницы смогут посетить все желающие.
Храм Саграда Фамилия открывают в несколько этапов. 4, 5, 11 и 12 июля церковь было разрешено посетить медперсоналу главных городских больниц и их семьям, сотрудникам правоохранительных органов и представители неправительственных, общественных, а также коммерческих организаций.
На втором этапе в храм разрешат прийти всем жителям Барселоны. Позже двери базилики будут открыты для всех желающих.
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