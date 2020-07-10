Храм Гроба Господня снова закрыли из-за роста заболеваний коронавирусом

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10 июля 2020, 20:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Храм в Иерусалиме. Фото: pixabay.com

В Иерусалиме из-за распространения коронавируса закрыли храм Гроба Господня.

Ранее храм был закрыт из-за пандемии с конца марта. 24 мая его открыли для посещения, однако были введены новые правила посещения – одновременно внутри храма могли находиться только 50 человек, они не имели права прикасаться к камням и иконам.

За последние сутки в Израиле зафиксировали 1 684 новых случаев заражения коронавирусом, что стало максимальным суточным приростом с начала эпидемии.