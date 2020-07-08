В Израиле число случаев коронавирусной инфекции превысило отметку 33 тысячи

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8 июля 2020, 21:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Коронавирус. Фото: pixabay.com

В Израиле число случаев заражения COVID-19 выросло на 1289 за сутки и достигло вечером в среду 33 175. Об этом сообщает министерство здравоохранения.

Известно, что в тяжелом состоянии сейчас находятся 113 пациентов, из них 39 нуждаются в искусственной вентиляции легких. При этом 18 315 человек уже выздоровели.

В настоящее время в регионе отмечен резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Число ежедневно выявляемых новых случав за неделю выросло вдвое.

Ранее сообщалось: в Приднестровье число скончавшихся от коронавируса пациентов выросло до 49.