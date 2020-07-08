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В Приднестровье число скончавшихся от коронавируса пациентов выросло до 49

, 15:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

В Приднестровье число скончавшихся от коронавируса пациентов выросло до 49
Вирус. Фото: pixabay.com
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В мире

Эксперт Ищенко назвал причины невыгодности захвата украинского Херсона для России

Эксперт Ищенко назвал причины невыгодности захвата украинского Херсона для России

Политический аналитик Ростислав Ищенко заявил, что Российской Федерации невыгодно захватывать украинскую Херсонскую область. В подобных планах Москву неоднократно обвиняли киевские политики и эксперты.

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