60 тысяч новых случаев заражения COVID-19 выявили за сутки в США

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8 июля 2020, 14:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Университет Джонса Хопкинса

лаборатория, Waltraud Grubitzsch/ZB

За минувшие сутки на территории Соединенных Штатов Америки были выявлены рекордные 60 тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщил в среду университет Джонса Хопкинса.

За прошедшие 24 часа в США зарегистрировали 60 021 случай заражения, 1 195 пациентов с COVID-19 скончались.

Накануне данные показатели составили 44 953 и 325 соответственно.

С начала пандемии коронавируса нового типа в Соединенных Штатах выявили 2 996 098 случаев заболевания. Жертвами COVID-19 стали более 131 тысячи человек. Выздоровели свыше 936 тысяч заразившихся.