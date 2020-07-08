Трамп: ситуация с COVID-19 в США улучшится в течение месяца

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8 июля 2020, 12:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Full Court Press

президент США Дональд Трамп, Chris Kleponis/Consolidated News Photos

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в беседе с журналистами заявил, что ситуация с распространением коронавируса нового типа на территории страны "значительно улучшится" в течение месяца.

Трамп выразил уверенность в том, что уже через две, три или четыре недели, США будут "в очень хорошей форме". Американский лидер уточнил, что предпринимаются усилия по борьбе с коронавирусной инфекцией, подбираются лекарства, а также создается вакцина.

Дональд Трамп не стал отрицать, что в некоторых штатах после снижения уровня заболеваемости действительно были зафиксированы новые вспышки вируса, однако, он убежден, что ситуация скоро улучшится.