Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Трамп: ситуация с COVID-19 в США улучшится в течение месяца

, 12:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Full Court Press

Трамп: ситуация с COVID-19 в США улучшится в течение месяца
президент США Дональд Трамп, Chris Kleponis/Consolidated News Photos

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в беседе с журналистами заявил, что ситуация с распространением коронавируса нового типа на территории страны "значительно улучшится" в течение месяца.

Трамп выразил уверенность в том, что уже через две, три или четыре недели, США будут "в очень хорошей форме". Американский лидер уточнил, что предпринимаются усилия по борьбе с коронавирусной инфекцией, подбираются лекарства, а также создается вакцина.

Дональд Трамп не стал отрицать, что в некоторых штатах после снижения уровня заболеваемости действительно были зафиксированы новые вспышки вируса, однако, он убежден, что ситуация скоро улучшится.

ЕТ

В мире

Предсказана полная экономическая блокада России Западом в случае присоединения ЛДНР

Предсказана полная экономическая блокада России Западом в случае присоединения ЛДНР

Присоединение к Российской Федерации самопровозглашенных ДНР и ЛНР привело бы к негативным международным последствиям для Москвы. С соответствующим прогнозом выступил политический эксперт Сергей Станкевич.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью