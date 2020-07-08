Премьер Франции рассказал об особенностях режима самоизоляции в случае второй волны COVID-19
8 июля 2020, 11:28[ «Аргументы Недели» ]Источник: BFMTV
Премьер-министр Франции Жан Кастекс сообщил, что правительство страны подготовило план на случай возможной второй волны эпидемии коронавируса нового типа и рассказал об особенностях режима самоизоляции.
Кастекс уточнил, что с самого начала предполагалась необходимость подготовки ко второй волне пандемии COVID-19. Французский премьер заметил, что власти страны уже разработали план для введения режима самоизоляции в случае очередной вспышки, однако он не будет повсеместным.
Жан Кастекс заметил, что подобные ограничения приводят "к ужасным последствиям", как человеческим, так и экономическим. "Поэтому мы будем подходить прицеленно", – заметил премьер-министр Франции.
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