Премьер Франции рассказал об особенностях режима самоизоляции в случае второй волны COVID-19

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8 июля 2020, 11:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: BFMTV

Париж, pixabay.com

Премьер-министр Франции Жан Кастекс сообщил, что правительство страны подготовило план на случай возможной второй волны эпидемии коронавируса нового типа и рассказал об особенностях режима самоизоляции.

Кастекс уточнил, что с самого начала предполагалась необходимость подготовки ко второй волне пандемии COVID-19. Французский премьер заметил, что власти страны уже разработали план для введения режима самоизоляции в случае очередной вспышки, однако он не будет повсеместным.

Жан Кастекс заметил, что подобные ограничения приводят "к ужасным последствиям", как человеческим, так и экономическим. "Поэтому мы будем подходить прицеленно", – заметил премьер-министр Франции.