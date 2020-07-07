Власти Воронежской области решили продлить режим самоизоляции до 20 июля

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7 июля 2020, 16:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: nu-today.ru

Девушка в маске. . Фото: pixabay.com

Губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал указ, который продлевает режим всеобщей самоизоляции до 20 июля.

Тем не менее, в регионе не будут ужесточать режим ограничений. В регионе полностью разрешается розничная торговля, в том числе в торговых центрах, открываются СПА-салоны, массажные салоны, сауны и бани.

Кроме этого, запускается детский оздоровительный отдых с беспрецедентными мерами безопасности в лагерях. Для этого есть все разрешения и рекомендации Роспотребнадзора. Однако не разрешается работа палаточных лагерей.

В регионе начинаются оздоровительные, но пока не медицинские процедуры в санаторно-курортных подведомственных организациях. Доступ сюда будет разрешен только лицам до 65 лет. По этой же причине не работает санаторий для ветеранов.