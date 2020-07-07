Власти Воронежской области решили продлить режим самоизоляции до 20 июля
7 июля 2020, 16:05[ «Аргументы Недели» ]Источник: nu-today.ru
Губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал указ, который продлевает режим всеобщей самоизоляции до 20 июля.
Тем не менее, в регионе не будут ужесточать режим ограничений. В регионе полностью разрешается розничная торговля, в том числе в торговых центрах, открываются СПА-салоны, массажные салоны, сауны и бани.
Кроме этого, запускается детский оздоровительный отдых с беспрецедентными мерами безопасности в лагерях. Для этого есть все разрешения и рекомендации Роспотребнадзора. Однако не разрешается работа палаточных лагерей.
В регионе начинаются оздоровительные, но пока не медицинские процедуры в санаторно-курортных подведомственных организациях. Доступ сюда будет разрешен только лицам до 65 лет. По этой же причине не работает санаторий для ветеранов.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.