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Источники: рэпер Канье Уэст вышел из борьбы за пост президента США

, 16:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Intelligencer

Источники: рэпер Канье Уэст вышел из борьбы за пост президента США
рэпер Канье Уэст, Mayer/face to face

Источники в среду заявили, что американский рэпер Канье Уэст вышел из борьбы за пост президента Соединенных Штатов. Ранее музыкант собирался участвовать в президентской гонке как независимый кандидат.

Представитель музыканта Стив Крамер, согласно информации журналистов, заявил, что артист решил не принимать участие в борьбе за президентское кресло.

Напомним, на прошлой неделе источники заявили, что семью Уэста беспокоит приступ биполярного расстройства, который якобы произошел у рэпера в связи с его политическими амбициями.

Ранее политолог Алексей Фененко заявил, что кандидатурой Канье Уэста могут воспользоваться демократы на следующих выборах президента США, поскольку избраться от республиканцев или самостоятельно у него нет шансов.
ЕТ

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