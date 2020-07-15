Источники: рэпер Канье Уэст вышел из борьбы за пост президента США

Источники в среду заявили, что американский рэпер Канье Уэст вышел из борьбы за пост президента Соединенных Штатов. Ранее музыкант собирался участвовать в президентской гонке как независимый кандидат.

Представитель музыканта Стив Крамер, согласно информации журналистов, заявил, что артист решил не принимать участие в борьбе за президентское кресло.

Напомним, на прошлой неделе источники заявили, что семью Уэста беспокоит приступ биполярного расстройства, который якобы произошел у рэпера в связи с его политическими амбициями.