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Что можно было бы предпринять по снижению общей напряженности на Ближнем Востоке? 

, 19:07 [ «Аргументы Недели», ]

Что можно было бы предпринять по снижению общей напряженности на Ближнем Востоке? 
Фото: соцсети

Поскольку Иран оказался как бы в эпицентре большинства региональных конфликтов и от его внешней политики во многом зависит стабильность и безопасность в регионе, то особое внимание мировому сообществу следовало бы уделить налаживанию с иранскими властями уважительного и равноправного диалога. 

Политика восстановления санкционного режима, угроз и давления на Тегеран представляется контрпродуктивной и провоцирует возвращение Ирана к своей ядерной программе. Если администрацию Д.Трампа по каким-то причинам не устроило содержание Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), то можно было бы провести с иранскими представителями напрямую или через посредников новые переговоры и предложить заключить дополнительные соглашения, в частности, по ограничению иранской ракетной программы и другим вопросам региональной безопасности. 

Читать статью полностью: Настало время от санкций и угроз переходить к диалогу с Ираном 

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