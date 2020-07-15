Что можно было бы предпринять по снижению общей напряженности на Ближнем Востоке? 

Аргументы Недели → В мире 13+

15 июля 2020, 19:07 [ «Аргументы Недели», Станислав Иванов, ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН ]

Фото: соцсети

Поскольку Иран оказался как бы в эпицентре большинства региональных конфликтов и от его внешней политики во многом зависит стабильность и безопасность в регионе, то особое внимание мировому сообществу следовало бы уделить налаживанию с иранскими властями уважительного и равноправного диалога.

Политика восстановления санкционного режима, угроз и давления на Тегеран представляется контрпродуктивной и провоцирует возвращение Ирана к своей ядерной программе. Если администрацию Д.Трампа по каким-то причинам не устроило содержание Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), то можно было бы провести с иранскими представителями напрямую или через посредников новые переговоры и предложить заключить дополнительные соглашения, в частности, по ограничению иранской ракетной программы и другим вопросам региональной безопасности.

Читать статью полностью: Настало время от санкций и угроз переходить к диалогу с Ираном