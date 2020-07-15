Настало время от санкций и угроз переходить к диалогу с Ираном 

Аргументы Недели → Мнение 13+

15 июля 2020, 15:08 [ «Аргументы Недели», Станислав Иванов, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН ]

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Ситуация на Ближнем Востоке продолжает оставаться весьма напряженной и самым негативным образом влияет на всю систему международной стабильности и безопасности. К нерешенности палестинской проблемы и отсутствию прогресса в ближневосточном урегулировании добавились вооруженные конфликты в Сирии, Йемене и Ливии. Весьма сложной остается внутриполитическая обстановка в Ираке и Ливане, вновь на повестку дня выходит нерешенность курдской проблемы в Турции, Сирии, Ираке и Иране.

Особенностью современных конфликтов в регионе стало масштабное вмешательство в них иностранных государств и негосударственных акторов в лице международных террористических группировок. Обострились отношения внутри мусульманского мира между основными течениями ислама: суннитами и шиитами. Тегеран возглавил борьбу шиитских общин за равные права с суннитским большинством в странах Ближнего Востока. Эр-Рияд и Анкара, как лидеры суннитского мира, всячески пытаются противостоять этой шиитской экспансии.

Вашингтон также активно включился в политику сдерживания Ирана, сохраняет свое военное присутствие в регионе, наращивает военную и военно-техническую помощь своим региональным союзникам (Израилю, Саудовской Аравии, другим арабским странам). Как следствие, на Ближнем Востоке продолжается гонка вооружений и общая милитаризация региона. Пока региональные центры силы (Тегеран, Эр-Рияд, Анкара) ведут так называемые «прокси-войны» руками своих сателлитов, но при этом отмечаются и боестолкновения непосредственно между заинтересованными странами. Так, при наступлении правительственных войск Сирии в провинции Идлиб весной 2020 года погибло несколько десятков турецких военнослужащих, до этого неоднократно сообщалось о гибели иранских военных КСИР. Весной и летом 2019 года были атакованы и повреждены несколько танкеров Саудовской Аравии и других стран в Персидском заливе, в сентябре 2019 года атакам дронов подверглись стратегически важные объекты нефтедобычи Саудовской Аравии. По мнению Эр-Рияда и Вашингтона, за этими нападениями стоит Иран, поскольку использовались произведенные в этой стране боеприпасы и образцы вооружений.

В своем интервью газете «Иерусалим пост» бывший директор «Моссад» Ш.Шавит недавно заявил: «Стремления Ирана к обладанию ядерным оружием не остановит никто». Исходя из подобных взглядов, Израиль периодически наносит ракетно-бомбовые удары по военным объектам Ирана и «Хизбаллы» в Сирии. Заметно обострили ситуацию в регионе заявление Д.Трампа об одностороннем выходе из ядерной сделки с Ираном и убийство американскими военными в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани.

Поскольку Иран оказался как бы в эпицентре большинства региональных конфликтов и от его внешней политики во многом зависит стабильность и безопасность в регионе, то особое внимание мировому сообществу следовало бы уделить налаживанию с иранскими властями уважительного и равноправного диалога.

Политика восстановления санкционного режима, угроз и давления на Тегеран представляется контрпродуктивной и провоцирует возвращение Ирана к своей ядерной программе. Если администрацию Д.Трампа по каким-то причинам не устроило содержание Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), то можно было бы провести с иранскими представителями напрямую или через посредников новые переговоры и предложить заключить дополнительные соглашения, в частности, по ограничению иранской ракетной программы и другим вопросам региональной безопасности.

Подобные переговоры могут иметь успех только лишь при гарантиях национальной безопасности Ирана и аналогичных ограничительных мерах в отношении конкурентов и потенциальных противников Тегерана в регионе (Эр-Рияда, Иерусалима, Анкары). На первых порах можно было бы воспользоваться неоднократно подтвержденной готовностью иранского руководства к возобновлению диалога с Эр-Риядом. Восстановление дипломатических отношений и заключение соглашения о мире и сотрудничестве между Саудовской Аравией и Ираном могло бы послужить основой не только для снятия напряженности в отношениях между ними, но и для преодоления противоречий между суннитами и шиитами в регионе, снизило бы уровень конфронтации в Сирии, Йемене, Ираке и Ливане.

Одновременно можно было бы активизировать усилия США, стран ЕС, Китая и России в рамках ООН по поискам мирного разрешения вооруженных конфликтов в Сирии, Йемене и Ливии. Для этого нужно преодолеть сложившуюся атмосферу взаимного недоверия в отношениях между Россией и Западом.

Новые общие вызовы Человечеству в лице пандемии коронавируса и финансово-экономического кризиса должны способствовать сближению правительств и народов в совместном преодолении этих и других, глобальных вызовов и угроз нашей цивилизации. Настало время реанимировать разоруженческий процесс в области ракетно-ядерных и обычных вооружений, больше внимания уделять предупреждению экологических и техногенных катастроф, совместно бороться с международным терроризмом, наркотрафиком, организованной преступностью.

Сохранение СВПД и достижение мирного соглашения между Тегераном и Эр-Риядом в зоне Персидского залива могли бы стать одними из первых важных шагов в укреплении мер доверия на Ближнем Востоке, его демилитаризации и созданию будущих прочных систем региональной и международной безопасности.