Западная политика сдерживания Ирана – не конструктивна

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15 июля 2020, 15:18 [ «Аргументы Недели», Станислав Иванов, ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН ]

Фото: соцсети

Вашингтон активно включился в политику сдерживания Ирана, сохраняет свое военное присутствие в регионе, наращивает военную и военно-техническую помощь своим региональным союзникам (Израилю, Саудовской Аравии, другим арабским странам).

Как следствие, на Ближнем Востоке продолжается гонка вооружений и общая милитаризация региона. Пока региональные центры силы (Тегеран, Эр-Рияд, Анкара) ведут так называемые «прокси-войны» руками своих сателлитов, но при этом отмечаются и боестолкновения непосредственно между заинтересованными странами. Так, при наступлении правительственных войск Сирии в провинции Идлиб весной 2020 года погибло несколько десятков турецких военнослужащих, до этого неоднократно сообщалось о гибели иранских военных КСИР. Весной и летом 2019 года были атакованы и повреждены несколько танкеров Саудовской Аравии и других стран в Персидском заливе, в сентябре 2019 года атакам дронов подверглись стратегически важные объекты нефтедобычи Саудовской Аравии. По мнению Эр-Рияда и Вашингтона, за этими нападениями стоит Иран, поскольку использовались произведенные в этой стране боеприпасы и образцы вооружений.

Читать статью полностью: Настало время от санкций и угроз переходить к диалогу с Ираном