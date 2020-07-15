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Испанский остров Тенерифе полностью остался без электричества

, 15:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

Испанский остров Тенерифе полностью остался без электричества
Тенерифе, pixabay.com

Испанский остров Тенерифе ранее сегодня полностью остался без света. Соответствующую информацию в среду, 15 июля, предоставили в социальной сети сотрудники экстренной службы 112 Канарских островов.

Уточняется, что отключение света на всей территории Тенерифе произошло в 9.43 по местному времени (11.43 по Москве). Сейчас специалисты ведут активные работы по восстановлению электроснабжения, к настоящему моменту удалось вернуть электричество только на 20 процентов.

Напомним, в сентябре прошлого года остров также полностью остался без света. Тогда причиной отключения электричества на острове мог стать взрыв на подстанции.

ЕТ

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