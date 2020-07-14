В Саратовской области около 71 тысячи жителей остались без электроснабжения

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14 июля 2020, 17:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Лампочка. Фото: pixabay.com

В Саратовской области около 71 тысячи человек остались без электроснабжения из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает Минэнерго РФ.

Уточняется: во вторник из-за дождя, грозы и сильного ветра происходили отключения в электрических сетях. Максимально без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей города Балаково (около 71 000 человек).

Ликвидация последствий массовых нарушений подачи электричества находится на особом контроле Минэнерго России, правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба).

Ранее сообщалось: рекордно низкое атмосферное давление ожидается в Москве 15 июля.