В столичном регионе 15 июля ожидается рекордно низкое атмосферное давление

Рекордно низкое атмосферное давление ожидается в Москве 15 июля. Об этом рассказала главный специалист метеобюро столицы Татьяна Позднякова.
Она отметила: давление, скорее всего, будет 980 гектопаскалей, или 735 миллиметров ртутного столба, что близко к рекордно низкому для данной даты. А рекорд - 975,7 гектопаскалей, принадлежит 1980 году, тогда показатель достиг отметки 731,8 миллиметров ртутного столба.
Позднякова добавила, что данный фактор скажется на самочувствии гипертоников и гипотоников. В этот период им особенно важно следить за своим самочувствием.
Ранее сообщалось: в Краснодаре за два часа выпала практически половина месячной нормы осадков.
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