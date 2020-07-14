В столичном регионе 15 июля ожидается рекордно низкое атмосферное давление

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14 июля 2020, 17:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Облака. Фото: pixabay.com

Рекордно низкое атмосферное давление ожидается в Москве 15 июля. Об этом рассказала главный специалист метеобюро столицы Татьяна Позднякова.

Она отметила: давление, скорее всего, будет 980 гектопаскалей, или 735 миллиметров ртутного столба, что близко к рекордно низкому для данной даты. А рекорд - 975,7 гектопаскалей, принадлежит 1980 году, тогда показатель достиг отметки 731,8 миллиметров ртутного столба.

Позднякова добавила, что данный фактор скажется на самочувствии гипертоников и гипотоников. В этот период им особенно важно следить за своим самочувствием.

Ранее сообщалось: в Краснодаре за два часа выпала практически половина месячной нормы осадков.