В Краснодаре за два часа выпала практически половина месячной нормы осадков

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14 июля 2020, 16:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Дождь. Фото: pixabay.com

В Краснодаре за 2 часа выпала почти половина месячной нормы осадков . Об этом сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Уточняется: во вторник днем в городе прошел сильный дождь, в результате которого были подтоплены улицы, нарушено движение троллейбусов и трамваев. При этом зафиксировано выпадение почти половины среднемесячной нормы осадков для июля - 55 миллиметров.

Сейчас в ликвидации последствий стихии задействованы 72 человека и 28 единиц техники для откачки воды.

Ранее сообщалось: в Саратовской области врачи рассказали о состоянии девочки, на которую упало дерево.