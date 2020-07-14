В Краснодаре за два часа выпала практически половина месячной нормы осадков

В Краснодаре за 2 часа выпала почти половина месячной нормы осадков . Об этом сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Уточняется: во вторник днем в городе прошел сильный дождь, в результате которого были подтоплены улицы, нарушено движение троллейбусов и трамваев. При этом зафиксировано выпадение почти половины среднемесячной нормы осадков для июля - 55 миллиметров.
Сейчас в ликвидации последствий стихии задействованы 72 человека и 28 единиц техники для откачки воды.
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