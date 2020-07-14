В Саратовской области врачи рассказали о состоянии девочки, на которую упало дерево

Медики Саратовской области оценивают состояние школьницы, которую задело упавшее от ветра дерево, как средней степени тяжести. Об этом рассказали в пресс-службе областного минздрава.
Известно: вечером 13 июля порывами ветра сломало дерево, которое при падении задело 15-летнюю девочку. Пострадавшая возвращалась с прогулки вместе с подругой. Прохожий помог ребенку подняться, а другой местный житель отвез девочку в больницу.
Сейчас состояние у девочки средней степени тяжести, не вызывает опасений. Ей оказывается необходимая медицинская помощь.
Ранее сообщалось: во Владимирской области еще три человека, у которых была выявлена коронавирусная инфекция, умерли.
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