Во Владимирской области за сутки умерли три человека, у которых был выявлен коронавирус

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14 июля 2020, 14:44 [ «Аргументы Недели» ]

Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, globallookpress.com

Во Владимирской области еще три человека, у которых была выявлена коронавирусная инфекция, умерли. По данным на 15 июля, количество летальных случаев среди пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки выросло с 91 до 94.

Выздоровели более 3,9 тысячи человек, заразившихся коронавирусом, в том числе за 13 июля – 145 человек.

Согласно информации властей региона, за сутки с признаками острых респираторных вирусных инфекций к медикам обратились 94 человека, у всех - среднетяжелые и тяжелые формы. У 42 пациентов диагностировали внебольничную пневмонию. Таких больных госпитализировали. Всего на стационарном лечении находятся 18 пациентов с ОРВИ и 589 – с пневмонией.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 5006 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

Прироста случаев заболевания коронавирусом за сутки не было выявлено в Калмыкии и Чукотском автономном округе. Наименьший темп прироста в Москве, Подмосковье, Ингушетии, Калининградской области – 0,3%.