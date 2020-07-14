В оперштабе назвали регионы с наименьшими темпами прироста коронавирусной инфекции

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14 июля 2020, 11:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Прироста случаев заболевания коронавирусом за сутки не было выявлено в Калмыкии и Чукотском автономном округе.

Наименьший темп прироста в Москве, Подмосковье, Ингушетии, Калининградской области – 0,3%.

Северная Осетия, Ненецкий автономный округ, Псковская область, Костромская область и Севастополь показали 0,4% ежесуточного прироста. Прирост 0,5% зафиксирован в Карачаево-Черкессии, Дагестане, Карелии, Чечне и Новгородской области, 0,6% - в Татарстане, Калужской, Рязанской, Курской и Пензенской областях.

В России за сутки выявили 6 248 новых случаев заражения COVID-19.