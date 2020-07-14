В оперштабе назвали регионы с наименьшими темпами прироста коронавирусной инфекции
14 июля 2020, 11:30[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Прироста случаев заболевания коронавирусом за сутки не было выявлено в Калмыкии и Чукотском автономном округе.
Наименьший темп прироста в Москве, Подмосковье, Ингушетии, Калининградской области – 0,3%.
Северная Осетия, Ненецкий автономный округ, Псковская область, Костромская область и Севастополь показали 0,4% ежесуточного прироста. Прирост 0,5% зафиксирован в Карачаево-Черкессии, Дагестане, Карелии, Чечне и Новгородской области, 0,6% - в Татарстане, Калужской, Рязанской, Курской и Пензенской областях.
В России за сутки выявили 6 248 новых случаев заражения COVID-19.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.