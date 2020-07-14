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В России за сутки выявили 6 248 новых случаев заражения COVID-19

, 10:38 [ «Аргументы Недели» ]

В России за сутки выявили 6 248 новых случаев заражения COVID-19
пробирки, Soeren Stache/ZB

В России за минувшие сутки количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией составило 6 248. Данную информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Новые случаи заболевания были зарегистрированы за прошедшие 24 часа в 83 регионах Российской Федерации. В оперштабе также уточнили, что у 1 531 инфицированного нет каких-либо клинических проявлений коронавируса нового типа.

Подчеркивается, что с начала пандемии коронавирусной инфекции на территории России были зарегистрированы 739 947 случаев заболевания в 85 регионах.

ЕТ
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