В России за сутки выявили 6 248 новых случаев заражения COVID-19
14 июля 2020, 10:38[ «Аргументы Недели» ]
В России за минувшие сутки количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией составило 6 248. Данную информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
Новые случаи заболевания были зарегистрированы за прошедшие 24 часа в 83 регионах Российской Федерации. В оперштабе также уточнили, что у 1 531 инфицированного нет каких-либо клинических проявлений коронавируса нового типа.
Подчеркивается, что с начала пандемии коронавирусной инфекции на территории России были зарегистрированы 739 947 случаев заболевания в 85 регионах.
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