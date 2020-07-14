Число заболевших коронавирусом в Индии превысило 900 тысяч
14 июля 2020, 08:00[ «Аргументы Недели» ]
В Индии количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа за минувшие сутки увеличилось более чем на 28,4 тысячи. К настоящему моменту общее количество заболевших составило 906 752.
В министерстве здравоохранения и семейного благополучия Индии отметили, что сейчас от COVID-19 в стране лечатся 311 565 пациентов, выздоровели 571 459 человек (17 989 за сутки), скончались 23 727 (553 за сутки). Накануне сообщалось о 878 254 случаях заражения.
Отметим, что сейчас Индия находится на третьем месте в мире по числу заболевших коронавирусом нового типа.
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