В Калифорнии прекращают работу все рестораны, бары, музеи и кинотеатры

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13 июля 2020, 22:59 [ «Аргументы Недели» ]

рестроан закрыт, фото: pixabay.com

Власти самого крупного штата в США Калифорнии вводят массовые ограничения на работу общественных учреждений, поскольку количество случаев заболевания коронавирусом резко возросло.

Губернатор Гэвин Ньюсом распорядился закрыть по всему штату бары, кинотеатры, музеи и зоопарки, развлекательные центры и ряд других аналогичных учреждений. Рестораны будут работать только на вынос.

В округах с плохой эпидемиологической обстановкой на три дня запрещена работа ТЦ, салонов красоты, церквей, фитнес-центров и офисов компаний, не связанных с критически важной общественной деятельностью.

В США за последние 24 часа выявили более 59 тысяч новых случаев COVID-19.