В США за последние 24 часа выявили более 59 тысяч новых случаев COVID-19

В США выявлено более 59 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки. Об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
Известно: за последние 24 часа в стране выявили 59 017 пациентов, зараженных COVID-19, скончались 428 пациентов с коронавирусом нового типа.
За все время пандемии в регионе выявили 3 304 942 случая заражения коронавирусом, умерли более 135 тысяч жителей, выздоровели около миллиона заразившихся.
Ранее сообщалось: в Нью-Йорке впервые за четыре месяца не зарегистрировали летальные исходы от коронавируса.
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