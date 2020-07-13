В Нью-Йорке впервые за четыре месяца не зарегистрировали летальные исходы от коронавируса

В Нью-Йорке в субботу впервые за четыре месяца не зарегистрировали ни одного случая смерти от COVID-19. В пятницу в регионе было зафиксировано два предполагаемых, но не подтвержденных летальных исхода зараженных коронавирусной инфекцией.
Уточняется: начиная с 13 марта, в мегаполисе не было ни одного дня без летальных случаев, связанных с коронавирусом.
Сейчас в Нью-Йорке насчитывается 18669 подтвержденных случаев смерти от коронавируса нового типа и 4613, требующих дополнительной проверки.
Ранее сообщалось: в Бразилии число скончавшихся от коронавируса пациентов превысило 72 тысячи человек.
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