В Нью-Йорке впервые за четыре месяца не зарегистрировали летальные исходы от коронавируса

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13 июля 2020, 10:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Коронавирус. Фото: pixabay.com

В Нью-Йорке в субботу впервые за четыре месяца не зарегистрировали ни одного случая смерти от COVID-19. В пятницу в регионе было зафиксировано два предполагаемых, но не подтвержденных летальных исхода зараженных коронавирусной инфекцией.

Уточняется: начиная с 13 марта, в мегаполисе не было ни одного дня без летальных случаев, связанных с коронавирусом.

Сейчас в Нью-Йорке насчитывается 18669 подтвержденных случаев смерти от коронавируса нового типа и 4613, требующих дополнительной проверки.

Ранее сообщалось: в Бразилии число скончавшихся от коронавируса пациентов превысило 72 тысячи человек.