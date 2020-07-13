В Бразилии число скончавшихся от коронавируса пациентов превысило 72 тысячи человек

В Бразилии за минувшие сутки от коронавируса скончался 631 человек Об этом сообщает министерство здравоохранения страны.
Таким образом, в регионе от вируса уже умерли 72 100 жителей. Общее выявленных случаев заражения COVID-19 достигло 1 864 681. За последние 24 часа было обнаружено 24 831 новых инфицированных пациентов.
В Бразилии вылечились уже более 1,12 миллиона заразившихся, однако она занимает второе место в мире по числу зараженных и жертв коронавирусной инфекции.
Ранее сообщалось: исследователи в Германии считают, что переболевшие коронавирусом со временем «теряют» антитела.
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