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В Бразилии число скончавшихся от коронавируса пациентов превысило 72 тысячи человек

, 07:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

В Бразилии число скончавшихся от коронавируса пациентов превысило 72 тысячи человек
Коронавирус. Фото: pixabay.com

В Бразилии за минувшие сутки от коронавируса скончался 631 человек Об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

Таким образом, в регионе от вируса уже умерли 72 100 жителей. Общее выявленных случаев заражения COVID-19 достигло 1 864 681. За последние 24 часа было обнаружено 24 831 новых инфицированных пациентов.

В Бразилии вылечились уже более 1,12 миллиона заразившихся, однако она занимает второе место в мире по числу зараженных и жертв коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось: исследователи в Германии считают, что переболевшие коронавирусом со временем «теряют» антитела. 

ЕЧ

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