Лукашенко пригласил на выборы иностранных наблюдателей

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15 июля 2020, 14:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото: сайт президента РБ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что западные наблюдатели могут приехать на выборы президента.

Белорусский лидер отметил, что «порой у западных соседей и партнеров в оценке происходящего в Белоруссии присутствуют двойные стандарты, особенно в период выборов».

«Хотите наблюдать за выборами – пожалуйста, завтра приезжайте. Мы не против. Мы не прячемся. Но нам показывать пальцем, как жить, не надо. Мы знаем, как жить», – сказал Лукашенко, встречаясь с активом Витебской области.

Президент Белоруссии подчеркнул, что «свои проблемы хочется спрятать за ширмой соседних каких-то проблем».

«Надо пальцем показать на соседей и на других. Тоже не получится. Не те времена», – сказал он и напомнил о «желтых жилетах» во Франции и недавних волнениях в США.