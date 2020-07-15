Sohu предрекло возможные огромные убытки США из-за новых двигателей России
15 июля 2020, 14:54[ «Аргументы Недели» ]
Соединенные Штаты могут потерпеть огромные убытки из-за российских авиадвигателей ПД-14. Об этом рассказывается в материале, размещенном некоторое время назад на страницах китайской интернет-прессы.
Согласно информации, оказавшейся в распоряжении журналистов Sohu, Москва предложила Пекину ПД-14 в качестве замены LEAP-1C, двигателям, которые американцы поставляют для китайских гражданских самолетов. В процитированной публикации говорится, что, вероятнее всего, в КНР согласятся перейти на российские силовые агрегаты. Данный контракт принесет РФ большие деньги, Штаты, соответственно, их потеряют, отмечает издание.
Ранее сообщалось, что Sohu назвало возможного кандидата на выход из состава Украины.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.