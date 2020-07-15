Sohu предрекло возможные огромные убытки США из-за новых двигателей России

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15 июля 2020, 14:54 [ «Аргументы Недели» ]

Самолет, Bayne Stanley / globallookpress.com

Соединенные Штаты могут потерпеть огромные убытки из-за российских авиадвигателей ПД-14. Об этом рассказывается в материале, размещенном некоторое время назад на страницах китайской интернет-прессы.

Согласно информации, оказавшейся в распоряжении журналистов Sohu, Москва предложила Пекину ПД-14 в качестве замены LEAP-1C, двигателям, которые американцы поставляют для китайских гражданских самолетов. В процитированной публикации говорится, что, вероятнее всего, в КНР согласятся перейти на российские силовые агрегаты. Данный контракт принесет РФ большие деньги, Штаты, соответственно, их потеряют, отмечает издание.

Ранее сообщалось, что Sohu назвало возможного кандидата на выход из состава Украины.