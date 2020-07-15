Давайте выкупим у турков собор Святой Софии

Аргументы Недели → В мире 13+

15 июля 2020, 13:08 [ «Аргументы Недели» ]

Писатель Татьяна Москвина обратилась с открытым письмом к режиссёру Никите Михалкову по делу чрезвычайной важности. Миллионы людей во всём мире обеспокоены участью собора Святой Софии в Стамбуле, утратившего статус музея, причём с реальной возможностью обратиться в мечеть, – и души русских православных людей исторгли стон отчаяния. Святая София, не грозит ли ей оказаться полностью в чужих руках, вполне равнодушных и к нашим православным святыням, и к наследию мировой культуры в принципе?



Москвина считает, что стоны бесполезны. Надо действовать! Вероятно, этот проект сначала покажется вам утопическим, однако, умножив усилия, с Божьей помощью, мы смогли бы одолеть напасть. Вы и сами мечтатель, так давайте помечтаем вместе.



Писатель и критик предлагает ВЫКУПИТЬ у турецкой стороны собор Святой Софии – навсегда или в виде аренды на 200 лет, не принципиально важно. Прагматичность и здравый расчёт очень даже не чужды туркам, хоть их и смущают время от времени идеологические миражи. В ситуации лютого экономического кризиса Турция вполне может отозваться на данное предложение, решающее все их внутренние экономические проблемы, и назвать свою цену. Сумма, конечно, рискует оказаться огромной, фантастической, космической, однако главное – чтобы она вообще была названа, определена, чтобы переговоры по вопросу пришли к точному и явному результату. Разумеется, такие переговоры могут идти только на самом высшем уровне. Только один человек – Президент России – вправе взять на себя хлопоты о выкупе Святой Софии, и здесь многое зависит от его воли, ума и дипломатических способностей.



Деньги для этой сделки Москвина предлагает собрать посредством выпуска специальных государственных облигаций или сертификатой «Святой Софии» достоинством от 500 рублей. Она предлагает известному режиссёру стать локомотивом этого процесса.



Подробности читайте в свежем номере "Аргументов недели".



