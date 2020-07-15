Что произойдет если российские войска покинут Армению?

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15 июля 2020, 13:01 [ «Аргументы Недели», Александр Храмчихин, заместитель директора Института политического и военного анализа ]

Фото: соцсети

В Армении чем дальше, тем сильнее нарастают настроения насчет того, что российская база стране не просто не нужна, но вредна, а нужна она только России. Поэтому гораздо лучше будет вывести базу и полностью переориентироваться на ЕС и НАТО.

На самом деле, если российские войска покинут Армению, Ереван в максимально короткий срок получит совместный ультиматум Баку и Анкары о немедленном выводе войск с территории НКР. Армянские политики метнутся в Брюссель и Вашингтон, где им объяснят, что конфликт нужно решать мирным путем с соблюдением норм международного права, т.е., в первую очередь, принципа нерушимости границ. Это и станет окончательным решением карабахского вопроса. Потому что в случае войны против Турции и Азербайджана одновременно Армения потеряет не только НКР, но и саму себя. Представить, что на помощь ей придут силы НАТО, может только очень тяжело больной человек.

В утешение за капитуляцию и потерю Карабаха Еревану будет предложены какие-нибудь «особые отношения» с НАТО (т.е. армянские солдаты будут без ограничений использоваться в качестве натовского пушечного мяса где-нибудь в Африке или на Ближнем Востоке), но, разумеется, не прямое членство. При этом альянс с удовольствием запишет себе в актив урегулирование сложнейшего международного конфликта.

Читать статью полностью: Карабахский кризис имеет только военное решение?