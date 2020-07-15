Карабахский кризис имеет только военное решение

Аргументы Недели → Мнение 13+

15 июля 2020, 12:52 [ «Аргументы Недели», Александр Храмчихин, заместитель директора Института политического и военного анализа ]

Фото: соцсети

Новая война за Карабах является, по сути, самой неизбежной войной в мире. За 26 лет военного перемирия политические позиции сторон не сблизились ни на миллиметр, они остались диаметрально противоположными. Армению и НКР вполне устраивает статус-кво, при этом даже минимальный шаг назад повлечет за собой обвал и полное поражение. Поэтому шага назад армяне делать не собираются. Для Азербайджана потеря почти 20% своей территории совершенно неприемлема. И не для того он вложил огромные деньги в военное строительство, чтобы сохранить нынешнюю ситуацию навсегда.

Судя по всему, выход из карабахского конфликта может быть один – через войну. Мирный исход возможен лишь в случае безоговорочной капитуляции одной из сторон. Только неясно, кто и почему должен капитулировать. На данный момент ВС Азербайджана значительно сильнее «официальных» ВС Армении, также они сильнее и суммы армянской и карабахской армий. Но дело в том, что в ходе первой войны за Карабах ситуация была аналогичной, что не помешало Азербайджану потерпеть разгромное поражение.

Цели сторон в будущей войне совершенно разные. Для армянской стороны успехом будет сохранение статус-кво, допустимы минимальные (несколько процентов общей площади) территориальные потери в контролируемых армянами районах «собственно Азербайджана», административно не относящихся к НКР. Для Баку успехом будет возвращение под свой контроль всей территории, которая юридически принадлежит Азербайджану, но им не контролируется, или, как минимум, значительной части (не менее трети) этой территории.

Таким образом, армянам можно сидеть в обороне, азербайджанцы обязаны наступать. За четверть века перемирия армяне создали мощную систему оборонительных сооружений, вообще территория НКР в ее нынешней конфигурации весьма компактна и удобна для обороны. В Ереване и Степанакерте могут рассчитывать на то, что вражеское наступление сразу увязнет, что позволит выбить большую часть техники и наиболее подготовленного личного состава противника, после чего наступательный потенциал Азербайджана будет полностью утрачен, а на его восстановление потребуются даже не годы, а десятилетия.

Впрочем, все эти рассуждения ведутся на основе нынешнего соотношения сил сторон. Несмотря на скачки цен на нефть и газ, у Баку гораздо больше возможностей изменить это соотношение в свою пользу и создать по-настоящему значительное превосходство, особенно в воздухе. К тому же в случае первого удара на стороне азербайджанцев, как было сказано выше, окажется инициатива. И тогда ставка армян на увязание и выбивание может не сработать.

Для предотвращения подобного развития событий армяне могут, если намерения Баку станут предельно ясны, нанести превентивный удар «по образу и подобию» Израиля в 1967 г., только не в воздухе, а на земле. Рассчитывая на то, что победителей не судят.

В связи с этим возникает вопрос о возможности вмешательства в войну других стран, коих в реальности всего две – Россия и Турция.

Нет особых сомнений в том, что, если война пройдет только на территории НКР, Москва не вмешается в конфликт. Если Азербайджан начнет наносить удары по территории собственно Армении, Москва, видимо, будет действовать, исходя из масштаба этих ударов. Т.е. в случае отдельных артиллерийских обстрелов приграничных армянских сёл Москва пригрозит Баку на словах, а если азербайджанские самолеты начнут бомбить Ереван, то практически наверняка нарвутся не только на армянскую, но и на российскую ПВО.

Турция, безусловно, захочет вмешаться в войну в том случае, если Азербайджан начнет терпеть явное поражение, тем более – если появится возможность захвата армянами новых территорий. Здесь возникает фактор 102-й военной базы ВС РФ, который, на самом деле, является решающим в этой войне. База стоит на пути наступления ВС Турции, которое поэтому автоматически перерастает войну между Турцией и Россией. Подобно тому, как Армения не имеет практически никаких шансов в войне против Турции, Турция имеет, мягко говоря, незначительные шансы в войне против России (хотя Москва заведомо не применит ядерное оружие).

102-я военная база имеет для Москвы чисто психологическое значение – создание иллюзии того, что СССР еще хоть немного, но существует, а сфера влияния России распространяется дальше границ самой России. Это довольно глупо, ибо СССР умер безвозвратно, причем, как показали 30 лет без него, от его распада не выиграл никто из его республик, кроме, как раз, России (может быть, еще Казахстана). А сферу влияния мы сейчас успешно формируем в других местах, в первую очередь, в Сирии. Но это именно психологические проблемы российского руководства. А вот для Еревана 102-я база – вопрос жизни и смерти.

При этом в Армении чем дальше, тем сильнее нарастают настроения насчет того, что российская база стране не просто не нужна, но вредна, а нужна она только России. Поэтому гораздо лучше будет вывести базу и полностью переориентироваться на ЕС и НАТО.

На самом деле, если российские войска покинут Армению, Ереван в максимально короткий срок получит совместный ультиматум Баку и Анкары о немедленном выводе войск с территории НКР. Армянские политики метнутся в Брюссель и Вашингтон, где им объяснят, что конфликт нужно решать мирным путем с соблюдением норм международного права, т.е., в первую очередь, принципа нерушимости границ. Это и станет окончательным решением карабахского вопроса. Потому что в случае войны против Турции и Азербайджана одновременно Армения потеряет не только НКР, но и саму себя. Представить, что на помощь ей придут силы НАТО, может только очень тяжело больной человек. В утешение за капитуляцию и потерю Карабаха Еревану будет предложены какие-нибудь «особые отношения» с НАТО (т.е. армянские солдаты будут без ограничений использоваться в качестве натовского пушечного мяса где-нибудь в Африке или на Ближнем Востоке), но, разумеется, не прямое членство. При этом альянс с удовольствием запишет себе в актив урегулирование сложнейшего международного конфликта.