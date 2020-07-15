Турция и Россия могут открыть авиасообщение с сегодняшнего дня
15 июля 2020, 12:47[ «Аргументы Недели» ]Источник: RT
Россия и Турция готовы возобновить авиасообщение между странами, полеты планируется начать со среды, 15 июля. Об этом заявили в турецком Министерстве транспорта.
«Минтранс Турции сообщил о достижении договоренности по возобновлению авиасообщения с Россией, начиная с 15 июля», - сказано в сообщении Минтранса Турции. Предполагается, что переговоры между турецким и российским ведомством прошли минувшей ночью.
Ранее пилот первой категории рассказал, что делают авиакомпании, чтобы пилоты за время карантина не потеряли навыки.
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