Турция и Россия могут открыть авиасообщение с сегодняшнего дня

Аргументы Недели → В мире 13+

15 июля 2020, 12:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Самолет. Фото: pixabay.com

Россия и Турция готовы возобновить авиасообщение между странами, полеты планируется начать со среды, 15 июля. Об этом заявили в турецком Министерстве транспорта.

«Минтранс Турции сообщил о достижении договоренности по возобновлению авиасообщения с Россией, начиная с 15 июля», - сказано в сообщении Минтранса Турции. Предполагается, что переговоры между турецким и российским ведомством прошли минувшей ночью.

Ранее пилот первой категории рассказал, что делают авиакомпании, чтобы пилоты за время карантина не потеряли навыки.