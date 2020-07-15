Спрос на коммерческие «Боинги» упал в 4,5 раза

15 июля 2020, 12:17[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Американский авиаконцерн Boeing сообщил о падении поставок коммерческих самолетов во втором квартале 2020 года.
Они снизились на 78%, то есть, в 4,5 раза в годовом выражении. Специалисты компании объясняют это влиянием пандемии коронавирусной инфекции на деятельность компании и ее клиентов.
Компания в апреле-июне поставила 20 коммерческих самолетов против 90 за аналогичный период 2019 года. В то же время, в сегменте обороны, космоса и безопасности во втором квартале было поставлено 44 машины, включая 27 новых и реконструированных вертолетов, по сравнению с 37 годом ранее.
Ранее сообщалось, что Boeing может сократить более 13 тысяч сотрудников.
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