Boeing может сократить более 13 тысяч сотрудников

Аргументы Недели → В мире 13+

28 мая 2020, 12:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Боинг-747. Фото: Pixabay

Американский концерн Boeing сообщил о намерении сократить более 13 тысяч сотрудников.

В компании заявили, что в ближайшие дни разошлют персоналу самое большое количество уведомлений о сокращении. Планируется уволить около 10% от общего числа сотрудников, которое на данный момент составляет 160 тысяч человек.

Ранее Boeing объявил о принудительном сокращении около 6 770 человек в США. Кроме этого, концерн одобрил увольнение по собственному желанию еще 5 520 человек , которые покинут компанию в течение следующих нескольких недель. Всем им выплатят выходные пособия.

Ранее в компании Boeing сообщили о закупках одного из устройств для Starliner в России.