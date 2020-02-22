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В компании Boeing сообщили о закупках одного из устройств для Starliner в России

, 11:15 [ «Аргументы Недели» ]

В компании Boeing сообщили о закупках одного из устройств для Starliner в России
twitter.com/BoeingSpace

В американской корпорации Boeing сообщили о закупке одного из устройств для своего космического корабля Starliner, силового преобразователя напряжения, в России.  Преобразователи напряжения производит ЗАО "Орбита" в Воронеже.

В компании Boeing отметили, что эти комплектующие позволяют Starliner получать электропитание с МКС, когда корабль пристыкован к станции и используются в течение 20 лет. "Специально для космического корабля Starliner масса и размеры преобразователя были уменьшены. Устройство было выбрано для обеспечения надежности", - говорится в сообщении Boeing в Твиттер.

Накануне  глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин с удивлением рассказал, что частное предприятие в Воронеже изготавливает механизмы для американского Starliner. По словам Рогозина, "Роскосмос" также проводит консультации с Boeing по привлечению своих специалистов, и в этом "нет ничего удивительного".

ИЧ

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