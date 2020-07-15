Появилось видео из района ударов ВКС РФ по боевикам в Сирии после подрыва российско-турецкой колонны

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15 июля 2020, 09:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Русская весна»

Самолет ВКС РФ, Vadim Savitsky / globallookpress.com

Самолеты ВКС РФ атаковали боевиков в сирийских провинциях Идлиб и Латакия после подрыва представителями одного из бандформирований российско-турецкой колонны. Видео из района нанесения ударов появилось в интернете.

Из информации, оказавшейся в распоряжении СМИ, следует, что среди целей боевой авиации, в частности, оказались джихадисты Туркестанской исламской партии и группировки «Хуррас ад-Дин», которая связана с террористической организацией «Аль-Каида» (запрещена на территории РФ).

Ранее в среду сообщалось, что подрыв российско-турецкой колонны с помощью заминированного автомобиля боевиков сняли на видео из кабины машины военных.