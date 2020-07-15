США планируют «заняться молодежью» в странах Центральной Азии
15 июля 2020, 09:17[ «Аргументы Недели» ]Источник: RT
Госдепартамент США планирует профинансировать работу с молодежью, живущей в странах Центральной Азии и Афганистана.
Речь, в первую очередь, идет о выделении грантов на базе разного рода образовательных платформ. В частности, посольство США в Бишкеке объявило о планах выделить средства для работы с Молодёжным советом С5+1 (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Афганистан).
В документе говорится, что, что учащихся ознакомят с приоритетами внешней политики США, им помогут в продвижении инициатив по решению проблем Центральной Азии и Афганистана и разовьют лидерские навыки.
Также сообщается, что в список стран в рамках реализации этой инициативы, вошли Россия, Украина, Грузия, Таджикистан, Узбекистан и другие.
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