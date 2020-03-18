Госдеп США выделит $2 млн для изучения стран бывшего СССР

Госдеп США намерен выделить 2 млн долларов на гранты для неправительственных организаций с целью исследования стран Восточной Европы, а также независимых государств бывшего Советского Союза.
Данная инициатива направлена на получение американскими экспертами большего количества знаний о странах Восточной Европы и постсоветского пространства. Курировать ее будет бюро разведки и исследований внешнеполитического ведомства США.
Подчеркивается, что особое внимание будет уделяться работе над программами, которые сфокусированы на политических и экономических вызовах, имеющих значение для американской внешней политики.
Вашингтон считает важными в рамках реализации инициативы, в частности, изучение России, Украины, Армении, Чехии, Грузии, Азербайджана, Польши, Белоруссии, Словакии, Таджикистана и Узбекистана.