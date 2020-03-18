Госдеп США выделит $2 млн для изучения стран бывшего СССР

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18 марта 2020, 09:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

доллары, pixabay.com

Госдеп США намерен выделить 2 млн долларов на гранты для неправительственных организаций с целью исследования стран Восточной Европы, а также независимых государств бывшего Советского Союза.

Данная инициатива направлена на получение американскими экспертами большего количества знаний о странах Восточной Европы и постсоветского пространства. Курировать ее будет бюро разведки и исследований внешнеполитического ведомства США.

Подчеркивается, что особое внимание будет уделяться работе над программами, которые сфокусированы на политических и экономических вызовах, имеющих значение для американской внешней политики.

Вашингтон считает важными в рамках реализации инициативы, в частности, изучение России, Украины, Армении, Чехии, Грузии, Азербайджана, Польши, Белоруссии, Словакии, Таджикистана и Узбекистана.