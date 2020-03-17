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Трамп ответил на обвинения в причастности США к распространению коронавируса

, 21:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Трамп ответил на обвинения в причастности США к распространению коронавируса
президент США Дональд Трамп, Oliver Contreras/Keystone Press Agency
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во вторник, 17 марта, прокомментировал обвинения в том, что его страна причастна к распространению коронавируса нового типа во всем мире.
 
Трамп назвал подобные заявления "бесчестными". Американский лидер также заметил, что военные США "никому не завозили коронавирус".
 
Напомним, 12 марта официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь написал, что завезти коронавирус в Ухань могли именно американские военные. Дипломат призвал Вашингтон опубликовать данные по зараженным и "объясниться".
ЕТ
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