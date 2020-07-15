Штат Техас поставил новый антирекорд по ежесуточному заболеванию коронавирусом

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15 июля 2020, 07:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Даллас, Техас. Фото: pixabay.com

В Техасе число новых случаев заражения коронавирусом, в среду обновило антирекорд – зафиксировано 10 745 случаев.

По данным местного департамента здравоохранения, прошлый антирекорд во втором по численности населения штате США был зафиксирован 11 июля – тогда эта цифра составила 10 351 случаев.

Всего в Техасе, где проживает около 29 млн человек, зафиксировано 275 тысяч случаев заражения, 3 322 человека скончались от заболеваний, вызванных COVID-19.