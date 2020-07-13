В Нью-Йорке впервые за последние месяцы не зафиксировали ни одного летального случая от COVID-19

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13 июля 2020, 21:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Скорая помощь. Фото: pixabay.com

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что в городе впервые за последние месяцы никто за сутки не умер от коронавируса.

Он напомнил, что «в худшие дни в штате Нью-Йорк за сутки от коронавируса умирали более 700 человек, более 3 тысяч попадали в больницы». В городе Нью-Йорк от коронавируса, по данным на сегодняшний день, скончались 18 708 человек.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо на пресс-конференции заявил, что число госпитализированных сейчас самое низкое с 18 марта – в больницах находятся 792 человека, за сутки от коронавируса в штате скончались 10 человек.