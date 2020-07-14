Белоруссия сообщила о скором возобновлении транспортного сообщения с Россией

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14 июля 2020, 20:53 [ «Аргументы Недели» ]

аэропорт Минска, фото: aex.ru

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко сообщил по итогам переговоров со своим коллегой Михаилом Мишустиным в Москве, что обе республики в скором времени восстановят авиационное и железнодорожное сообщение.

"Как мы поняли, в ближайшие дни будет возобновлено транспортное сообщение с Республикой Беларусь", - сказал Головченко, сообщается в Facebook пресс-секретаря главы правительства Александры Исаевой.

Даты конкретно пока не названы, "просят подождать официального решения".

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