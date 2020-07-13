Латвия хочет пересмотреть выдачу виз гражданам РФ и Белоруссии из-за коронавируса

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13 июля 2020, 13:43 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Министр здравоохранения Латвии Илзе Винькеле, фото соцсети

Министр здравоохранения Латвии Илзе Винькеле заявила латвийским СМИ, что в России и Белоруссии высокий уровень заболеваемости коронавирусом, поэтому Латвия может пересмотреть выдачу виз гражданам этих стран.

Сейчас визы выдаются в основном тем, кто едет на лечение или на похороны, дальнобойщикам, морякам. Но вскоре все может измениться: 14 июля должно состоятся заседание кабмина, на котором правила получения виз могут быть ужесточены.

Г-жа Винькеле признала, что в аэропорту мало тестируют на коронавирус. Но стоит оценивать необходимость держать в аэропорту целую бригаду Неотложной медицинской помощи ради «десятка пассажиров». Возможно, есть смысл открыть там пункт приема анализов частной лаборатории.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич высказал недовольство, что иностранные граждане с видом на жительство в Латвии, которых впускают свободно, неясно, как они соблюдают самоизоляцию. Поэтому «вид на жительство» в Латвии для иностранных граждан стоит пересмотреть.