В Великобритании за минувшие сутки скончались 138 человек с COVID-19

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14 июля 2020, 20:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Вирус. Фото: pixabay.com

Число скончавшихся пациентов с коронавирусом в Великобритании за сутки выросло на 138. Об этом говорится в сообщении минздрава страны.

Всего в регионе от коронавирусной инфекции умерли 44 968 пациентов, количество выявленных заболевших за последние 24 часа увеличилось на 398 - до 291 373.

Скачок в числе умерших связан с тем, что в выходные показатели обычно ниже, потому что система оповещения не работает в полную силу. Неучтенные данные приплюсовываются к статистике следующих дней недели.

Ранее сообщалось: в Алжире число заразившихся COVID-19 превысило отметку 20 тысяч человек.