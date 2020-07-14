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В Великобритании за минувшие сутки скончались 138 человек с COVID-19

, 20:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

В Великобритании за минувшие сутки скончались 138 человек с COVID-19
Вирус. Фото: pixabay.com

Число скончавшихся пациентов с коронавирусом в Великобритании за сутки выросло на 138. Об этом говорится в сообщении минздрава страны.

Всего в регионе от коронавирусной инфекции умерли 44 968 пациентов, количество выявленных заболевших за последние 24 часа увеличилось на 398 - до 291 373.

Скачок в числе умерших связан с тем, что в выходные показатели обычно ниже, потому что система оповещения не работает в полную силу. Неучтенные данные приплюсовываются к статистике следующих дней недели.  

Ранее сообщалось: в Алжире число заразившихся COVID-19 превысило отметку 20 тысяч человек.

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