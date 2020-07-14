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В Алжире число заразившихся COVID-19 превысило отметку 20 тысяч человек

, 20:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

В Алжире число заразившихся COVID-19 превысило отметку 20 тысяч человек
Маска. Фото: pixabay.com

В Алжире число случаев заражения коронавирусом превысило 20 тысяч. Об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

За минувшие сутки в стране выявлены рекордные 527 новых инфицированных COVID-19 пациентов. С начала пандемии в регионе выздоровели 14 295 человек, скончались 1 028 пациентов.

На прошлой неделе алжирские власти запретили передвижение между 29 из 48 провинций страны в связи с наблюдающимся приростом числа зараженных коронавирусной инфекции. 

Ранее сообщалось: в Ивановской области за минувшие сутки 64 человека заразились коронавирусом. 

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