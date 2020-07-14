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В Ивановской области за минувшие сутки 64 человека заразились коронавирусом

, 18:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

В Ивановской области за минувшие сутки 64 человека заразились коронавирусом
Коронавирус. Фото: pixabay.com

В Ивановской области сейчас зарегистрировано 5629 случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки поставлены 64 диагноза.

В стационарах области находятся 626 пациентов с коронавирусной инфекцией, в том числе на койках с кислородом – 241 человек, на аппаратах ИВЛ – 11 жителей.

За последние 24 часа в регионе выписаны 164 зараженных COVID-19.  Всего выздоровели 3628 человек  с подтвержденным коронавирусм, скончались 59 пациентов.

Ранее сообщалось: излечившиеся от коронавирусной инфекции люди назвали оставшиеся у них после болезни симптомы. 

ЕЧ
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