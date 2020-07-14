В штате Вашингтон в результате стрельбы скончался офицер

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14 июля 2020, 16:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Оружие. Фото: pixabay.com

В результате стрельбы в городе Ботелл в штате Вашингтон погиб офицер. Инцидент произошел 13 июля вечером.

Неизвестный открыл огонь, когда полицейские остановили его машину для проверки. Также еще один офицер получил ранения, его состояние сейчас оценивается как удовлетворительное.

В настоящее время проводится расследование трагедии и выяснение ее причин, пока никто не задержан.

Ранее сообщалось: за неделю у границ России были замечены 30 самолетов-разведчиков.