За неделю у границ России были замечены 30 самолетов-разведчиков

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14 июля 2020, 16:14 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: National Interest

National Interest

Газета Минобороны России «Красная звезда» подтвердила, что всего за последнюю неделю около границы России совершили разведывательные полеты около тридцати иностранных самолетов. Восемь раз российские истребители ПВО поднимались на перехват иностранных самолетов, хотя нарушений государственной границы не было.

Так, в субботу российские истребители Восточного военного округа были подняты на перехват американского разведывательного самолета над Японским морем. Сообщается, что российский радар обнаружил цель в международном воздушном пространстве над нейтральными водами еще до того, как она достигла суверенного воздушного пространства России.

В министерстве добавили, что истребители сопровождали американские самолеты на безопасном расстоянии, а после того, как американский самолет улетел из российского воздушного пространства, российские истребители вернулись на свою родную авиабазу.

Все полеты ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.