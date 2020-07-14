Макрон заявил о рисках и признаках возвращения коронавируса

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14 июля 2020, 16:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: kremlin.ru

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что коронавирус может вернуться.

Об этом он заявил в интервью французским телеканалам. Отвечая на вопрос о риске второй волны, Макрон заметил, что ситуация остается неопределенной.

По словам французского лидера, в стране есть признаки того, что «коронавирус все-таки постепенно возвращается».

Ранее сообщалось, что представители Украины могли заразить президента Франции.