Основное оружие ближневосточных конфликтов – ракеты и дроны

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14 июля 2020, 18:52 [ «Аргументы Недели», Станислав Иванов, ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН ]

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Важным компонентом потенциальных, ограниченных по масштабам, военных действий Ирана против КСА и его союзников из числа монархий Персидского залива могут стать также ракеты классов «земля-земля», «корабль-поверхность», «воздух-земля» и боевые беспилотники-дроны.

Вынужденный под давлением мирового сообщества свернуть военную часть ядерной программы, Иран стал больше внимания уделять развитию своей ракетной программы и созданию современных БПЛА.

14 сентября 2019 года с помощью беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет йеменские хуситы успешно атаковали нефтяное месторождение Хураис и предприятие первичной очистки нефти месторождения Абкаик в Саудовской Аравии. Материальный и финансовый ущерб нефтяной отрасли КСА оказался весьма значительным. Несмотря на то, что ответственность за эти атаки взяли на себя повстанцы-хуситы из йеменского шиитского движения «Ансар Аллах», Эр-Рияд и Вашингтон обвинили Тегеран в организации нападений на эти, стратегически важные, нефтяные объекты Саудовской Аравии. Якобы страной-изготовителем дронов и ракет хуситов является Иран.

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