Война на море между Тегераном и Эр-Риядом - маловероятна

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14 июля 2020, 15:52 [ «Аргументы Недели», Станислав Иванов, ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН ]

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Военно-морские силы Ирана располагают флотом надводных боевых кораблей и катеров из 67 единиц, а также 11 десантных судов. В последние годы Тегеран ускоренными темпами развивает свой подводный флот (имеется свыше 25 подводных лодок различных классов, ежегодно их состав пополняется 1-2 новыми отечественными ПЛ среднего класса).

В ВМС Ирана имеется также большое количество малых катеров, так называемый «москитный флот», подразделения боевых пловцов и водолазов-диверсантов. Военно-политическое руководство Ирана планирует при угрозе своей национальной безопасности нанести в Персидском заливе «ассиметричный ответ» потенциальному агрессору, будь то ВС КСА или даже ВМС США и НАТО. ВМС КСА также имеют на вооружении свыше 60 военных надводных кораблей различных классов (фрегаты, корветы, ракетные, патрульные и другие катера, тральщики, десантные корабли). Существенным недостатком саудовских ВМС является отсутствие подлодок и слабость минно-тральных сил. Эр-Рияд пытается компенсировать это за счет усиления группировки сил морской авиации (самолеты и вертолеты) и береговой артиллерии. Совсем недавно на вооружении ВМС КСА поступила партия из 10 американских противолодочных многоцелевых вертолетов MH-60R "Сихок".

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